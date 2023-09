Südtiroler Kinderbücher: 2. Kinderbuchfestival auf Schloss Prösels

Die 5 Organisatorinnen des Kinderbuchfestivals (v.l. Heidi Troi, Isabel Weis, Renate Felderer, Isabella Halbeisen und Nadine Pichler). - Foto: © Südtiroler Kinderbuchautorinnen

In der malerischen Kulisse des Schlossgartens von Schloss Prösels lauschten die Kinder und ihre Eltern den spannenden Geschichten zu den verschiedensten Themen. Eine bunte Mischung aus Krimis, Märchen, Romanen, Wissensgeschichten und Geschichten zu sozialen Themen wurde von den Autorinnen vorgetragen. Daneben wurde gemeinsam mit den Kindern gebastelt, gemalt und Rätsel gelöst.Die Organisatorinnen waren überwältigt vom großen Zuspruch und der hohen Teilnehmerzahl. „Dass auch dieses Jahr wieder viele Familien unserer Einladung gefolgt sind, beweist, dass Kinderbücher weiterhin hoch im Kurs stehen“, freut sich Heidi Troi. Die Kinder zeigten großes Interesse für die Bücher, hörten interessiert zu und stellten viele Fragen. „Wir brennen für Kinderbücher und diese Liebe und Begeisterung möchten wir auch an Kinder weitergeben“, sagt Isabel Weis. Der große Erfolg der Veranstaltung hat die Autorinnen in ihrem Tun bestätigt. Eine Wiederholung dieser Veranstaltung im nächsten Jahr ist bereits in Planung.