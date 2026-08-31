Der Mann, der ein Schultertrauma erlitt, befand sich zusammen mit seinem Seilpartner, der unverletzt blieb, in der vierten Seillänge der Route. Der Notruf an die Nummer 112 ging gegen 10:30 Uhr durch den Gefährten ein. Vor Ort im Einsatz standen der Notarzthubschrauber sowie die Einsatzkräfte der Berg- und Höhlenrettung CNSAS Trient. <BR \/><BR \/>Der Rettungshubschrauber setzte den Flugretter mit der maximalen Seillänge der Winde von etwa 90 Metern oberhalb des Verletzten ab. Am Einsatzort angekommen, sicherte der Flugretter die Seilschaft, sodass der Partner den Verletzten bis zum Standplatz abseilen konnte. Ebenfalls per Winde wurde der Notarzt an der Unfallstelle abgesetzt, um die Erstversorgung und Stabilisierung des Verletzten vorzunehmen. <BR \/><BR \/>Der Mann wurde anschließend mit der Winde an Bord des Hubschraubers gezogen, zur Friedrich-August-Hütte geflogen und schließlich in Canazei dem Rettungswagen übergeben. Der unverletzte Seilpartner wurde hingegen zum Sellajoch geflogen, wo sein Auto stand. Der Einsatz war gegen 11:30 Uhr beendet.