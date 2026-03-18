Sie verfassen ein Kochbuch mit 20 allergiefreundlichen Rezepten zu typischen Südtiroler Gerichten. „Ohne dabei an Geschmack zu verlieren“, bekräftigen die drei.<BR \/><BR \/>Nahrungsmittelallergien werden immer häufiger, auch hierzulande sind sie weit verbreitet. Auf viele leckere Südtiroler Gerichte müssen Allergiker verzichten: Nicht jedoch, wenn sie sich an die Rezepte von Laura Weiss (19) aus Rabland, Julia Weithaler (18) aus Naturns und Simona Pircher (18) aus Bozen halten. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1289991_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die drei Schülerinnen besuchen die Maturaklasse der Hotelfachschule Kaiserhof in Meran. Für ihr Maturaprojekt hatten sie eine besonders kreative Idee: ein Kochbuch mit traditionellen Südtiroler Gerichten, angepasst für Allergiker. Passend dazu wurde der Titel „Südtirol sorglos genießen“ gewählt, wie Julia erzählt. <BR \/><BR \/>Die drei Schülerinnen haben derzeit alle Hände voll zu tun. Schließlich ist es bis zur Matura nicht mehr lange. „Wir haben bereits alle Rezepte getestet, derzeit fotografieren wir noch die letzten Gerichte ab. Danach geht das Buch in Druck“, informiert Simona. Insgesamt umfasst das Kochbuch 20 Südtiroler Rezepte: darunter Allzeit-Klassiker wie Knödel und Käsenocken bis hin zu Süßspeisen wie Strauben oder Apfelkiachln. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1289994_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>In ihrem Kochbuch nehmen sich Laura, Julia und Simona vier der häufigsten Allergene vor: Gluten, Laktose, Eier und Nüsse. Jedem Allergen wird ein Kapitel gewidmet. „Unsere Rezepte haben wir so adaptiert, dass sie jeweils frei von Gluten, Laktose, Eiern oder Nüssen sind“, erklärt Laura. Wohlgemerkt ohne dabei ihren typischen Geschmack zu verlieren, soweit die Zubereitung stimmt. Ein Tipp der Autorinnen selbst: Besonders gut seien ihnen die Buchteln gelungen. Mit etwas Geschick im Backen lassen sich diese daheim nachmachen (siehe Infografik oben).<h3>\r\nSüdtiroler Kost geht auch allergiefreundlich<\/h3>Die drei Maturantinnen stammen selbst aus Hotelbetrieben. Wenn sie nicht in der Schule sind, helfen die drei fleißig daheim mit. So entstand die Idee für das Maturaprojekt. „Wir sind ständig mit den Herausforderungen von Allergien und den Bedürfnissen betroffener Gäste konfrontiert“, betonen Laura, Julia und Simona. Mit ihrem Kochbuch dürften sie hier gut für die Zukunft gerüstet sein. <BR \/><BR \/>„Südtirol sorglos genießen“ befindet sich in seiner Fertigstellung. Die gedruckten Exemplare des Kochbuchs sind für die Lehrpersonen bestimmt. Ob die Schülerinnen die Rezepte anschließend online veröffentlichen, halten sie sich offen. Eines haben die Maturantinnen jedenfalls bewiesen: Traditionelle Südtiroler Kost und allergiefreundlicher Genuss müssen kein Widerspruch sein.