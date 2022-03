Südtiroler Musikszene trauert um Walter Eschgfäller

Südtirols Musikszene trauert um Walter Eschgfäller. Nach kurzer Krankheit ist der gebürtige Sarner, der sich Zeit seines Lebens wie kaum ein anderer für Südtirols Musikwelt eingesetzt hat, am Freitagabend im Alter von 67 Jahren gestorben.Eschgfäller war einer der Mitbegründer der Liederszene Südtirol, organisierte 10 Jahre lang das School's Out Festival und leitete unter anderem die Geschicke der international erfolgreichen Rockband „Skanners“ als Manager. In Bozen führte Walter Eschgfäller knapp 40 Jahre den Plattenladen „Disco New“.In den sozialen Medien bekundeten unzählige Südtiroler Musiker und Kulturschaffende ihre Anteilnahme am überraschenden Tod von Walter Eschgfäller. Unter anderem verabschiedete sich die Band „Frei.Wild“ in einem emotionalen Post von ihrem langjährigen Wegbegleiter:

