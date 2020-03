Südtiroler nicht zu Andrea Berg Konzert zugelassen

Nachdem die Gesundheitsbehörde Südtirol betreffend Coronavirus zur Risikoregion erklärt hatte, wird Personen aus Südtirol oder Personen, die sich in den letzten 14 Tagen in Südtirol aufgehalten haben, der Zutritt zum Konzert von Andrea Berg am heutigen Freitagabend in der Olympia Halle Innsbruck der Eintritt verwehrt. Dies kommunizierten die Veranstalter.Die Zutritte würden bei der Veranstaltung entsprechend kontrolliert. Ob eine Rückerstattung der Kartenkäufe möglich ist, obliegt dem Veranstalter, der Global Event- und Entertainment GmbH. Ticketkäufer können sich mit der Vorverkaufsstelle, an der sie die Tickets erworben haben, in Verbindung setzen und sich über eine eventuelle Rückerstattung des Geldes erkundigen.

