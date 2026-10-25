Es ist Montagmorgen 8 Uhr und schon warten vor dem Behandlungsraum von Prof. Dr. Peter A. Winkler im größten Klinikum des Landes in Aschgabat 80 ungeduldige Patienten – und deren Angehörige. Viele haben einen weiten Weg hinter sich. Sie wissen, der Professor ist nur wenige Wochen da – und er ist der Einzige, der ihnen helfen kann. <BR \/><BR \/>Alle gleichzeitig bestürmen sie ihn, wollen auf keinen Fall den Weg umsonst gemacht haben, wollen nicht riskieren, nicht dranzukommen. Erst als der Professor schwört, nicht eher zu gehen, bis er alle angeschaut hat, beruhigt sich die Menge, und so etwas wie Ordnung kehrt ein.<BR \/><BR \/>Prof. Dr. Winkler fährt seit rund einem Jahr regelmäßig in die aufstrebende Hauptstadt des ansonsten so verschlossenen Landes an der Seidenstraße. Der erfahrene Neurochirurg kümmert sich um Gehirntumore, an die sich die hiesigen Ärzte nicht herantrauen. Die medizinische Versorgung im Land ist nicht schlecht, gerätetechnisch ist man gut ausgestattet. „Neurochirurgisch ist Turkmenistan aber unterversorgt, es herrscht ein großer Bedarf“, erklärt der renommierte Facharzt. Und deshalb ist er da, für die Patienten. Und um den Kollegen vor Ort etwas beizubringen. <BR \/><BR \/>Etwas Turkmenisch hat Prof. Dr. Winkler schon gelernt. „Nireden gelýärsi iz?“ „Woher kommen Sie?“, diese Frage stellt er jedem Patienten. Das hilft ihm, die Person auf seiner Landkarte zuzuordnen. Und dem Patienten vermittelt es: „Da interessiert sich wer für mich.“ Der 35-Jährige kommt aus dem Norden des Landes, er ist der Sohn des Dorftierarztes. Ein einfacher Mann, kein „Studierter“.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1377108_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Reise nach St. Petersburg wäre ohne die Dorfgemeinschaft nie zu bezahlen gewesen: 15.000 Dollar bei einem durchschnittlichen Monatseinkommen von 100 Dollar sind ein Vermögen für turkmenische Verhältnisse. <BR \/><BR \/>Wie bei jedem seiner Patienten fertigt Prof. Dr. Winkler von Hand eine Zeichnung des Gehirns an, erklärt dem Mann genau, wo sich sein Tumor befindet, wie er dort hinkommt, welche Risiken es gibt und wie der Heilungsprozess danach aussehen wird. <BR \/><BR \/>Der Tumor des jungen Mannes liegt tief in der Hirnkammer. Kein Wunder, dass die russischen Kollegen ihn nur „anoperiert“ haben – und dann wieder zugemacht.<BR \/><BR \/><BR \/><b>In drei Wochen bis zu 400 Personen behandeln<\/b><BR \/><BR \/><BR \/>Seit der Neurochirurg seine Visiten in Aschgabat aufgenommen hat, hat sich bereits eine gewisse Routine eingespielt. Und auch im Wartezimmer geht es mittlerweile geduldiger zu. Einer nach dem anderen kommt dran, operiert wird parallel. <BR \/><BR \/>„Die Kollegen im Haus bereiten alles vor und rufen mich, wenn es zum schwierigen Teil kommt“, erklärt der Arzt. Das spart Zeit, und er kann in den drei Wochen, die er in der Regel am Stück in Turkmenistan ist, bis zu 400 Personen behandeln. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1377111_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die OP am Gehirn des 35-Jährigen ist gut und komplikationsfrei verlaufen. Der Tumor ist diesmal tatsächlich weg. Schon hinter der OP-Tür wartet die gesammelte Verwandtschaft. Eine ganze Traube an Menschen umringt den Arzt, will wissen, ob alles gut ist. Der Sohn, der Bruder, der Neffe, der Cousin: Ist er geheilt?<BR \/><BR \/>Das kann Prof. Dr. Winkler so gleich nach der OP nicht sagen: Ja, der Tumor ist weg. Und ja, alles ist gut verlaufen. Doch der Eingriff war kein kleiner, und das Gehirn muss sich erholen. Dann sieht man weiter. Zunächst könnten sogar Lähmungen auftreten, das hatte er ihnen schon im Vorgespräch erklärt. Und vorhergesagt: „Spätestens nach sechs Monaten sind die wieder verschwunden.“ Das war im Juni.<BR \/><BR \/>Vor zwei Wochen ist der Professor von seiner für heuer wahrscheinlich letzten Visite aus Turkmenistan zurückgekehrt. Das Land, die Leute faszinieren ihn noch immer. Und die tiefe Dankbarkeit seiner Patienten rührt ihn. Diesmal war auch der Tierarztsohn aus dem Norden wieder da, zur Kontrolle – und mit Familie. Er ist geheilt, und er hat auch keine Lähmungserscheinungen mehr. Jetzt kann das Leben für ihn weitergehen.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Ärzte-Kongress Neurochirurgie quo vadis?<\/b><BR \/><BR \/>Am Samstag fand eine weitere Ausgabe von Professor Dr. Peter A. Winklers „European Medical Forum South Tyrol“ statt. Zu den renommierten Referenten zählten diesmal auch der Südtiroler Prof. Dr. Florian Ebner, Direktor der Neurochirurgischen Klinik am Krupp-Krankenhaus Essen.