Mit dabei waren die Biathletin <b>Dorothea Wierer<\/b>, der Doppel-Para-Olympiasieger im Snowboarden <b>Emanuel Perathoner<\/b>, die Überetscher Hobbyköchin und Autorin <b>Barbara Prantl<\/b>, der Comedian Buonomemes alias <b>Gabriel Mair<\/b>, die Schauspielerin <b>Karin Verdorfer<\/b>, der Bergläufer <b>Luca Pescollderungg<\/b>, die Sängerin <b>Nina Duschek<\/b>, der Sänger <b>Max von Milland<\/b>, die Künstlerin <b>Annemarie Delegg<\/b>, die Gewinnerin der Buchauszeichnung „Ohrenschmaus 2026“ <b>Monika Hochgruber<\/b>, der Naturfotograf <b>Philipp Egger<\/b>, die Bergsteigerin <b>Tamara Lunger<\/b> und der Überetscher Konditor <b>Peter Paul Pertoll<\/b>. Die Fotografen Gregor Khuen Belasi, Gianluca Mureddu und Sonja Bacher haben mit ihren professionellen Fotos zum guten Gelingen dieses Projektes beigetragen.<BR \/><BR \/>Dank der großzügigen Unterstützung verschiedener Firmen konnten die Druckspesen vollständig gedeckt werden und somit kommt der gesamte Erlös der Kalenderaktion unserem Verein zugute. Mit den Spenden können auch weiterhin viele wertvolle Projekte organisiert und finanziert werden, wie z.B. die Musiktherapie in Bozen, Meran und Bruneck, die Reittherapie, Projekte zur Förderung der Selbstständigkeit unserer Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Bozen, Skikurs am Karerpass, der Schwimmkurs im Hotel Masatsch in Oberplanitzing, das Wanderprojekt „Functional Juggling“ und viele weitere Projekte mehr.Der Kalender ist gegen eine Spende von sieben Euro in ganz Südtirol erhältlich. <BR \/><BR \/>Die Liste der Verteilungspunkte und Infos zu den Projekten von „Il Sorriso“ sind <a href="https:\/\/ilsorriso.bz.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">online<\/a> ersichtlich.