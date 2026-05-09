Ein 18-jähriger Autofahrer aus dem Pustertal ist Freitagabend in Leisach in Osttirol der Polizei nach einer Geschwindigkeitsmessung auf der Drautalstraße (B100) in Richtung Lienz davongerast. Die Beamten stellten fest, dass der junge Mann bei erlaubten 100 km\/h mit 181 km\/h unterwegs gewesen war und verfolgten ihn.<BR \/><BR \/>Der Pusterer hielt jedoch nicht an und fuhr „mit äußerster Rücksichtslosigkeit“ weiter und beging zahlreiche Verkehrsübertretungen. Ein Fahrradfahrer stürzte aufgrund des Rasers.<BR \/><BR \/>Bei der Kreuzung eines Baumarktes bog der 18-Jährige schließlich ein, schaltete die Lichter aus und versuchte, sich in einer Hauseinfahrt zu verstecken. <h3>\r\nDrogen- und Alkoholtests verliefen negativ<\/h3>Die Beamten entdeckten das Fahrzeug jedoch und konfrontierten den Mann, der drei weitere Personen bei sich im Auto hatte. Er meinte, dass er aufgrund eines Adrenalinschubs nur noch die Flucht als Ausweg gesehen habe, berichtete die Polizei.<BR \/><BR \/> Drogen- und Alkoholtests verliefen indes negativ. Dem Lenker wurden vorläufig Führerschein und Auto abgenommen.