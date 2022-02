Südtiroler Reporterin kann aus Kiew fliehen

„Wir haben alle sehr wenig geschlafen, ich konnte auch nicht schlafen. Auch normale Wohnhäuser werden mittlerweile getroffen. In Kiew hört man nur noch Sirenen, die Millionenstadt ist wie ausgestorben.“ Das sagte Prugger noch am Freitag dem ORF – STOL hat berichtet. Mittlerweile konnte Prugger aus Kiew fliehen. „Nach einer 11-stündigen Fahrt kamen wir in Kam'janec'-Podil's'kyj nahe der moldawischen Grenze an. Eine Frau namens Thaisa hat es geschafft, für uns eine Unterkunft für die Nacht zu finden. Wir sind 20 Personen. Sie beherbergt 11 von uns.“ Das schrieb Prugger in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf Twitter.Danach erzählt Prugger weiter: „In der Nähe der Grenze zu Moldawien füllen Männer Sandsäcke neben den Straßen auf, andere sichern die Straßen mit Gewehren. Die meisten grüßen sich mit ,Slava Ukraini!„, ,Ruhm der Ukraine!„“Die erlösende Grenzüberschreitung scheint aber nicht so einfach wie gedacht: „Der Stau beginnt 70 Kilomter vor unserem Grenzübergang. Es kann bis zu 20 Stunden dauern, bis wir dort ankommen“, schreibt Prugger auf Twitter. „Die Überquerung der Grenze zu anderen Ländern wie Polen kann an dieser Stelle doppelt so lange dauern.“

