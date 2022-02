Südtiroler Reporterin sitzt in Kiew fest: „Krieg der Vergangenheit“

„Es herrscht unglaubliche Angst, auch wenn das Vertrauen in die Armee noch sehr groß ist“, fährt sie fort. Es sei ein schreckliches Gefühl, dass nun Waffen auf der Straße verteilt werden. „Wir erleben ein Szenario eines Krieges der Vergangenheit“, so Prugger. Eine Rückkehr nach Südtirol sei nicht mehr möglich, da es keinen sicherer Fluchtweg mehr gebe.Daniela Prugger (31) aus Olang im Pustertal lebt und arbeitet seit fast 3 Jahren als freie Korrespondentin in Kiew.

ansa