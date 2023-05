Südtiroler Schüler bei staatsweitem Sportfest

In diesen Tagen findet an der teramanischen Küste das gesamtstaatliche Schulsportfest statt, das vom Bildungsministerium in Rom und dem Schulamt der Region Abruzzen gefördert wird. Es ist ein Fest ganz im Zeichen des Sports und zugleich ein besonderer Moment der Begegnung für rund 1200 Schülerinnen und Schüler weiterführender Schulen aus allen Regionen Italiens. Im Mittelpunkt stehen die gesamtstaatlichen Finale der Schülermeisterschaften.Südtirol ist mit einer ganzen Reihe von sportlichen Mädchen und Jungs vertreten, und zwar sind Basketballspieler und- spielerinnen der Bozner Schulen mit dabei, ebenso wie Tischtennisspielerinnen und -spieler aus Sarnthein, Volleyballspieler aus Terlan und Volleyballspieler aus Bruneck. Die Lehrer Cristina Sartori, Silvia Piazza und Francesco Coghi begleiten die Delegation aus den italienischsprachigen Schulen Südtirols.