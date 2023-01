Südtiroler Sektion italienischer Krankenhauschirurgen gegründet

Verteidigung der chirurgischen Professionalität

Ein wichtiger Meilenstein wurde an diesem Freitag im Kongresssaal des Landeskrankenhauses Bozen erreicht. Im Rahmen des medizinisch-wissenschaftlichen Kongresses für Chirurgen fand die offizielle Gründung der Südtiroler Sektion der Vereinigung italienischer Krankenhauschirurgen (ACOI) statt.Der Organisator des Kongresses, Antonio Frena, Primar der Allgemein- und Kinderchirurgie des Landeskrankenhauses Bozen, zeigte sich zufrieden vom Ausgang des Kongresses. Dessen Ziel war neben der Gründung der neuen Sektion die Förderung der Wissenschaft sowie der gegenseitigen Austausch von praktischen Erfahrungen.Nach den Grußworten des Sanitätsdirektors des Südtiroler Sanitätsbetriebes, Josef Widmann, sowie der ärztlichen Direktorin des Landeskrankenhauses Bozen, Monika Zäbisch, stellte Primar Frena die Themen des Kongresses vor und gab erste Erläuterungen zur Vereinigung der italienischen Krankenhauschirurgen in Südtirol.Anschließend, in Anwesenheit aller Chefärzte der allgemeinchirurgischen Abteilungen der Südtiroler Krankenhäuser, vollzog ACOI-Präsident Marco Scatizzi die offizielle Gründung der Sektion Südtirol. Während der Zeremonie erinnerte Scatizzi an die Gründungsprinzipien der Vereinigung. Etwa die Notwendigkeit der Verteidigung der chirurgischen Professionalität in den Krankenhäusern, die Erhöhung der Investitionen in die chirurgische Ausbildung sowie die Förderung chirurgischer Kompetenzen in einer zunehmend konfliktreicheren und sich rasch weiterentwickelnden medizinischen Welt.Im Anschluss an die Gründungszeremonie kamen unterschiedliche Experten im Bereich Chirurgie zu Wort. Fachärzte aus Südtirol sowie dem restlichen Italien referierten über aktuelle Themen der Chirurgie sowie über die Fortschritte der Forschung und im klinischen Bereich.