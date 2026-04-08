Die Option von 1939 ist ein prägendes Kapitel der Südtiroler Zeitgeschichte. Rund 75.000 Südtirolerinnen und Südtiroler entschieden ihre Heimat zu verlassen, viele von ihnen lebten anschließend in 130 sogenannten Südtiroler Siedlungen in Österreich, Deutschland und Slowenien. <BR \/><BR \/>Informationen zu insgesamt 47 Siedlungen in Österreich sowie eine umfangreiche Dokumentation können seit Kurzem in deutscher und italienischer Sprache auf der Webseite <a href="https:\/\/www.suedtirolersiedlungen.eu\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">https:\/\/www.suedtirolersiedlungen.eu\/<\/a> abgerufen werden.<h3>\r\n„Das größte Bauvorhaben des deutschen Reiches“<\/h3>„Der Bau der Südtiroler Siedlungen war das größte Bauvorhaben des deutschen Reiches, mit einer staats- und wehrpolitischen Dringlichkeit“, führte Historiker Günther Pallaver bei der Vorstellung der Webseite aus. Entstanden sind die Siedlungen in den Jahren 1940 bis 1943, viele von ihnen stehen heute noch und sind überwiegend bewohnt und in einem guten Zustand, sagte die Direktorin des Kuratoriums für Kulturgüter, Wittfrida Mitterer: „Die Südtiroler Siedlungen befanden sich fast immer in einer zentrumsnahen Toplage und haben nach wie vor ein sehr hohes Wohnpotential.“ <BR \/><BR \/>Nach den Arbeiten an der 2022 erschienen Publikation „Südtiroler Siedlungen: Condominum in mind“ habe man die Unterlagen, zu denen auch 1000 historische Fotos und zahlreiche Baupläne zählen, auch einem breiten Publikum zugänglich machen wollen, da es sich dabei um bedeutende Dokumente der Zeitgeschichte sowie der Architektur- und der Kunstgeschichte handle.<h3>\r\n„Erinnerungen dürfen niemals verloren gehen“<\/h3>Das Kuratorium habe technische Kulturgüter, wie auch die Südtiroler Siedlungen, ins Bewusstsein gerückt, erklärte Landeskonservatorin Karin Dalla Torre. Landesrat Philipp Achammer dankte allen Beteiligten für ihr Bemühen: „Erinnerungen wach halten ist keine Dokumentation zum Selbstzweck, sondern hat ein Ziel und ist ein Auftrag an uns: Denn Erinnerungen dürfen niemals verloren gehen und niemals relativiert werden“, sagte Achammer bei der Vorstellung. <BR \/><BR \/>Mit der Bewahrung und Pflege der Originaldokumente zu den Südtiroler Siedelungen wurde das Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum beauftragt. Der Leiter der Ferdinandeum-Bibliothek, Roland Sila, bestätigte, dass es in Tirol vor allem in den vergangenen 30 Jahren zu einer stärkeren wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit den Südtiroler Siedlungen gekommen sei.<BR \/><BR \/>Bei der Vorstellung der Webseite waren der Präsident des Gesamtverbandes Südtiroler in Österreich, Helmuth Angermann und der Projektleiter des Dokumentationszentrums Begegnungszone Option in Innsbruck, Gebhard Leitinger ebenso wie der Präsident des Kuratoriums für technische Kulturgüter Arthur Scheidle anwesend.