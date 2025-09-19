<BR \/><BR \/>Die uniformierten Beamten befanden sich gegen 20 Uhr auf Streifenfahrt auf der Arlberg-Schnellstraße, als ihr Wagen von einem Pkw mit ausländischem Kennzeichen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholt wurde. <BR \/><h3>\r\nAuf Heimweg von Schweiz nach Südtirol<\/h3>Die Streife nahm die Verfolgung auf, dabei fuhr der Mann bis zu 160 km\/h schnell – erlaubt ist dort nämlich eine Geschwindigkeit von 80 Stundenkilometern, teilte die Vorarlberger Polizei am Freitag mit. <BR \/><BR \/> Der Raser wurde schließlich angehalten. Er gab an, sich auf dem Heimweg von der Schweiz nach Südtirol zu befinden. Er habe leichtsinniges Verhalten eingeräumt, so die Polizei.Die Fahrt kam den Lenker jedenfalls teuer zu stehen: Er wurde angezeigt, sein Führerschein entzogen und zudem hob die Polizei eine Sicherheitsleistung von rund 600 Euro ein.