Es ist ein kleiner Tagesordnungspunkt mit großer Wirkung: Bei ihrem Treffen am Samstag soll die Vollversammlung der Südtiroler Vinzenzgemeinschaft den Ankauf des Klosters der Tertiarschwestern in Kaltern genehmigen. „In der vergangenen Woche haben wir bereits den Vorverkaufsvertrag unterschrieben“, bestätigt Zentralratspräsident Heinrich Erhard. <BR \/><BR \/><b>Lesen Sie mehr dazu in der <a href="https:\/\/abo.athesiamedien.com\/epaper\/product_groups\/KD-OHNEPRINT" target="_blank" class="external-link-new-window" title="Kaufen">aktuellen Ausgabe<\/a> des „Katholischen Sonntagsblattes“.<\/b><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1301349_image" \/><\/div>