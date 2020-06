Südtiroler Volkspartei Ladina trauert um Franz Kanetscheider

„Franz Kanetscheider hat 37 Jahre lang als Ortsobmann und Mitglied des Verbindungs- und Gebietsausschusses wertvolle Arbeit geleistet. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren und unser Mitgefühl gilt in diesen Stunden der Trauer vor allem seiner Familie“, so SVP-Obmannstellvertreter Daniel Alfreider.Im Jahr 2000 wurde Franz Kanetscheider in der Hofburg in Innsbruck das Ehrenzeichen des Landes Tirol verliehen. „Sein unermüdliches Engagement und seine Standhaftigkeit sowie seine Konsequenz wurde nicht nur innerhalb der Südtiroler Volkspartei, sondern im ganzen Gadertal geschätzt,“ so SVP- Obmannstellvertreter Daniel Alfreider.„Mit Franz Kanetscheider verlieren wir einen sowohl politisch, aber vor allem menschlich sehr geschätzten Funktionär der Südtiroler Volkspartei, der stets um Ausgleich und Verständigung bemüht war. Er hatte die Gabe auftretende Probleme immer mit netten persönlichen Gesprächen und Ausgewogenheit zu lösen. Wir werden den Verstorbenen aufgrund seines großen Einsatzes und seiner langen politischen Arbeit auf verschiedenen Ebenen in der Südtiroler Volkspartei dankend in Erinnerung behalten“, betont der SVP-Ortsobmann von St. Vigil Klaus Mutschlechner.

stol