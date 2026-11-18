Möglich wird diese Neuerung durch die Anpassung der staatlichen Gesetzgebung (Gesetz Nr. 182\/2025) sowie die am 6. November von der Südtiroler Landesregierung genehmigten neuen Ausbildungskriterien. „Die Erweiterung auf den Winterbereich ist für Wanderleiter ein wichtiger Schritt für eine ganzjährige Begleitung in Südtirol. Gleichzeitig gelten klare gesetzliche Grenzen und höchste Sicherheitsstandards“, betont Thomas Zelger, Präsident der Landesberufskammer der Berg- und Skiführer sowie des Sonderverzeichnisses Südtiroler Wanderleiter.<h3>\r\nQualifikation als Pflichtvoraussetzung<\/h3>Eine bestehende Sommer-Zulassung berechtigt nicht automatisch zur Arbeit im Schnee. Künftige Wanderleiter absolvieren daher ab 2027 eine kombinierte Sommer- und Winterausbildung im Umfang von 468 Kursstunden sowie 50 Stunden begleiteter Praxis inklusive eigener Winter-Teilprüfung. Für bereits im Sonderverzeichnis eingetragene Wanderleiter wird die Landesberufskammer ab Winter 2027 eine spezifische Winterweiterbildung anbieten. <BR \/><BR \/>Zentrale Schwerpunkte sind Schnee- und Lawinenkunde, Tourenplanung, Orientierung sowie Notfall- und Rettungsmanagement. Eine Tätigkeit außerhalb der gesetzlichen Berufsbefugnisse kann verwaltungsrechtliche und gegebenenfalls weitere rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Zusätzlich können bei einem Unfall zivilrechtliche Haftungsfragen, Versicherungsprobleme und unter Umständen strafrechtliche Folgen entstehen.<h3>\r\nKlare Abgrenzung zu den Berg- und Skiführern<\/h3>Das erweiterte Tätigkeitsfeld umfasst geführte Winter- und Schneeschuhwanderungen sowie technisch unschwierige Wintertouren. Skitouren, Gletscherbegehungen sowie Gelände, das alpinistische Techniken oder Ausrüstung wie Steigeisen, Pickel und Seil erfordert, bleiben weiterhin ausschließlich den staatlich anerkannten Berg- und Skiführern vorbehalten.<h3>Sicherheit und Naturschutz im Fokus<\/h3>Für alle Winterangebote gelten strenge Sorgfaltspflichten: Die tägliche Prüfung der Wetter- und Lawinenlage, das Mitführen vollständiger Lawinennotfallausrüstung (LVS-Gerät, Schaufel, Sonde), eine entsprechende Erweiterung der Berufshaftpflichtversicherung sowie die strikte Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und Limits sind verpflichtend.