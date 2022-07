Südtiroler Wehrleute kämpfen gegen die Besten der Welt

Auch die Afinger Feuerwehrjugend samt Betreuer ist startklar. <?ZS?><?Uni SchriftStil="0" SchriftArt="QuadraatSans" SchriftGroesse="7pt" Vorschub="10,2pt" SchriftWeite="100ru" SatzArt="0"?><?TrVer?><?Uni Kapitaelchen="100ru"?><?_Uni?><?FW "2pt"?><?PH PHFormat="$($IptcQue$/)"_?><?PH PHFormat="$($IptcAN)"_?><?_Uni?>

Am morgigen Sonntag brechen die Südtiroler Vertreter der Freiwilligen Feuerwehren zu den internationalen Feuerwehrwettkämpfen in Slowenien auf. Bei der sogenannten Feuerwehr-Olympiade werden 6 Gruppen aus Südtirol am Start stehen: die 5 aktiven Bewerbsgruppen Steinhaus 1, Steinhaus 2, Labers 1, Labers 2 und Taisten sowie die Jugendfeuerwehrgruppe von Afing.Gemeinsam mit den Gruppen aus dem Trentino werden sie Italien in Celje in Slowenien vertreten. „Unsere Gruppen sind super vorbereitet“, lobt der Südtiroler Delegationsleiter Bruno Zöschg. „Ziel ist es, dass alle 6 Gruppen mit Gold heimkehren.“Von Südtirol nach Slowenien reisen werden außerdem 8 Bewerter sowie Landesbewerbsleiter Hubert Silgoner, der in Celje als stellvertretender Bewerbsleiter bei den traditionellen Bewerben der Aktiven tätig sein wird. Wie läuft die Feuerwehr-„Olympiade“ kommende Woche ab: Am Montag und Dienstag wird trainiert, und am Mittwoch steht dann die Eröffnungsfeier an.Dann geht es um die Wurst: Die Afinger Jugendgruppe wird am Donnerstag am Start stehen. Die A-Gruppen der Aktiven werden am Freitag alles geben – und die B-Gruppen am Samstag. Die „Dolomiten“ werden natürlich aktuell über Ablauf und Ergebnisse berichten.