<BR \/><BR \/>Zum Unfall kam es laut Informationen der Nachrichtenagentur Ansa gegen 10.30 Uhr: Die 64-jährige Südtiroler kletterte auf etwa 2.400 Metern im Bereich der Teufelswand, als sie aus ungeklärter Ursache den Halt verlor und 40 Meter in die Tiefe stürzte. <BR \/><BR \/>Ihr Begleiter, ein gleichaltriger Südtiroler, blieb unverletzt – eine andere Seilschaft, die den Absturz beobachtet hatte, setzte den Notruf ab. <BR \/><BR \/>Die Trentiner Bergrettung rückte aus und barg sowohl die Verletzte als auch die anderen Kletterer – die Frau hatte sich schwere Verletzungen zugezogen. Sie wurde vor Ort erstversorgt und mittels Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.