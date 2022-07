Sicher ist: Der Pick-up erfasste das Motorrad an einer Einfahrt, etwa einen halben Kilometer vor Franzensfeste. Die Motorradfahrerin kam zu Sturz und verletzte sich erheblich – unter anderem am Unterschenkel.Der Autofahrer, ein Mann aus Südtirol, der unverletzt geblieben war, alarmierte sofort die Rettungskräfte.Diese rückten umgehend an, versorgten die Verletzte und brachten sie ins Krankenhaus von Brixen.Im Einsatz standen ein Notarztwagen des Weißen Kreuzes, die Freiwillige Feuerwehr Mittewald und die Carabinieri.