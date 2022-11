Südtirolerin bei „Ninja Warriors – die stärkste Show Deutschlands“

Foto: © Markus Hertrich

Groß ist die Freude bei Meßner über diese Chance, sich erneut dem schwersten Parcours Deutschlands zu stellen und Südtirol in der Show zu vertreten. Zur optimalen Vorbereitung sicherte sie sich beste Trainingsmöglichkeiten: Seit einigen Monaten arbeitet Meßner in der größten Ninja-Warrior- und Parcours-Halle Europas, dem „Overground“ im schweizerischen Basel.Dafür pendelt sie wöchentlich mehrere hundert Kilometer durch die Alpen: montags und dienstags Studium in Innsbruck, den Rest der Woche Action in der Ninja-Halle. Die Konkurrenz im Halbfinale ist groß für die Brixnerin: Insgesamt treten in beiden Halbfinals 91 Athletinnen und Athleten an, die 40 besten kommen ins Finale. Für 3 zeitschnellsten Halbfinalisten über die Hindernisse Surf-Bretter, schwingende Klingen, Planken-Gang, Stangenflug zu Wirbelwind und Kamin mit Klappen gibt es zudem Geldprämien von 10.000, 5000 bzw. 2500 Euro.Das zweite Halbfinale mit Andrea Meßner wird am morgigen Sonntag, 6. November, ab 20.15 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Moderatoren sind Frank Buschmann und Jan Köppen, Field-Reporterin ist Laura Wontorra. Daumen drücken also für die lebensfreudige junge Frau für ihren Weg durch den Hindernisparcours.