Südtirolerin ist Wirtschaftsstudentin des Jahres an der Uni Innsbruck

„Jedes Jahr können sich an der Universität Innsbruck Studierende des Bachelorstudiums Wirtschaftswissenschaften – Management and Economics und des Diplomstudiums Internationale Wirtschaftswissenschaften um den Titel ,Student of the Year in Management and Economics‘ bewerben. Neben sehr guten Studienleistungen sind auch gesellschaftliches und soziales Engagement der Studierenden Voraussetzung für diesen Preis“, heißt es in einer Aussendung der Universität Innsbruck.Aus zahlreichen Bewerbungen wählte die Jury in diesem Jahr Alexandra Felderer aus Bozen zum „Student of the Year“.Die Preisträgerin studiert nicht nur Internationale Wirtschaftswissenschaften sondern auch Psychologie. Ab Herbst wird sie ein Auslandsjahr in Rom verbringen. Früher war Alexandra Felderer 2 Jahre lang Vorsitzende der Katholischen Jungschar in Südtirol. Ihr soziales Engagement für Kinder und Jugendliche beweist sie nach wie vor als Mitglied in verschiedenen Landesgremien, Arbeitskreisen und Projektgruppen der Jungschar. Zwischen 2019 und 2021 absolvierte sie außerdem die Referentenschulung des Südtiroler Jugendrings.Aktuell geht sie einer Lehrtätigkeit für Mathematik und Naturwissenschaft an einer Mittelschule nach. Trotz dieses großen sozialen und zeitintensiven Einsatzes studiert die Südtirolerin in Regelstudienzeit und erbringt in beiden Studien sehr gute Leistungen.