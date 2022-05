„Südtirols Bevölkerung offen für digitale Technologien im Gesundheitsbereich“

Die alternde Bevölkerung und die immer schneller voranschreitende Digitalisierung sind zwei bedeutsame Phänomene unserer Zeit: Auch im Gesundheits- und Pflegebereich werden immer häufiger technische Lösungen zum Einsatz kommen. Um festzustellen, wie moderne Technologien mit und ohne Gesundheits- und Pflegebezug – etwa Smartphones, Fitnessarmbänder und Notfallapps – in Südtirol genutzt werden und wie sich Menschen, die hier leben, Informationen dazu beschaffen, haben Forscher von Eurac Research eine repräsentative Umfrage durchgeführt.Ziel war es unter anderem herauszufinden, was die Befragten von zukunftsorientierten Assistenzsystemen halten, etwa Geräte, die die Herzfrequenz übertragen oder Roboter, die beim Duschen oder Waschen helfen. Die Ergebnisse der Umfrage sollen als Grundlage für künftige politische Entscheidungen dienen, und zwar, um die Digitalisierung unter Berücksichtigung der Bevölkerungsalterung gesellschaftlich bestmöglich zu gestalten und um gezielte Maßnahmen zu setzen, die älteren Menschen hilfreiche Technologien zugänglich machen. Die Umfrageergebnisse wurden heute auf einer Pressekonferenz im Forschungszentrum Eurac Research vorgestellt.Ende 2020 hat das Forscherteam Südtirolerinnen und Südtiroler im Alter zwischen 40 und 98 Jahren befragt: „Ab 40 Jahren wird das Thema Unterstützung der eigenen Eltern immer relevanter; ab 50 oder 60 beginnt man, sich über die eigene Versorgung im Alter Gedanken zu machen und ab etwa 80 gehört man dann selbst zu den hochaltrigen Personen“, so Ines Simbrig, Studienleiterin und Forscherin am Institut für Public Management.Ganz oben in der Rangordnung der am häufigsten genutzten Technologien ohne Gesundheits- und Pflegebezug stehen – wenig überraschend – Smartphone (80,6 Prozent) sowie Computer bzw. Laptop (69,7 Prozent). Weit weniger genutzt werden digitale Technologien mit Gesundheits- und Pflegebezug: Nur rund 18 Prozent der Befragten haben eine Notfallapp oder die Immuniapp auf dem Smartphone installiert, nicht einmal 3 Prozent nutzen medizinische Sensoren oder Geräte. Allerdings sind es fast zwei Drittel der Menschen zwischen 80 und 98 Jahren die keinerlei digitale Technologie verwenden – auch kein Smartphone.Doch gerade im Alter könnten Technologien wie Sturzsensoren, Geräte zur Übertragung von Vitaldaten oder Türöffnungssysteme besonders unterstützend für ein selbstbestimmtes Leben sein, so Simbrig: „In Südtirol ist es derzeit nur möglich, im Alter zuhause zu wohnen, wenn man körperlich rüstig ist, beziehungsweise wenn man auf die Unterstützung von Familie und Freunden oder den Hauspflegedienst zählen kann.“Sowohl die Hauptsprache als auch der Bildungsstand haben einen bedeutsamen Einfluss darauf. Grundsätzlich zeigen die statistischen Auswertungen, dass Personen mit höherer Bildung digitale Technologien eher nutzen als Personen mit niedrigerer Bildung. Es zeigt sich zudem, dass Menschen mit italienischer Hauptsprache digitalen Technologien aufgeschlossener gegenüberstehen als Personen mit deutscher oder ladinischer Hauptsprache. Und: Je älter die Person, desto geringer ist die wahrgenommene eigene Technikkompetenz – im Hinblick auf die eigene allgemeine Technikakzeptanz ist es hingegen das subjektive Alter, das eine Rolle spielt, d.h. Personen, die sich jünger fühlen, finden eher Gefallen an technischen Neuentwicklungen.Laut dem Forscherteam von Eurac Research besteht in Südtirol vor allem Aufholbedarf bei der Informationsverbreitung: Für alle Befragten sind nämlich Verwandte und Bekannte wichtigste Informationsquelle in Bezug auf Technik; bei Hochaltrigen ab 80 Jahren ist es fast die einzige. „Das ist besonders problematisch, wenn Hochaltrige keine Familie oder kein soziales Netzwerk haben, auf das sie zurückgreifen können“, meint Simbrig. „Auf Südtirol hochgerechnet finden übrigens rund 42.000 Personen ab 40, dass sie nicht genügend Informationen zu digitalen Technologien bekommen – eine beachtliche Zahl.“Hier sind entsprechende politische Maßnahmen erforderlich: „Ältere Menschen sollten einen deutlich höheren Stellenwert bei der Gestaltung der Digitalisierung einnehmen, die Politik sollte außerdem ausreichende Finanzierung für Innovation und Innovationstransfer sicherstellen. Besonders in allen ländlichen Gebieten Südtirols sind zudem mehr Informations-, Beratungs- und Bildungsangebote zu digitaler Technik notwendig“, so Josef Bernhart, stellvertretender Leiter des Instituts für Public Management. Auch im Bereich Privacy und Datensicherheit besteht Aufklärungsbedarf: Während Menschen keine oder nur wenige Bedenken bei der Nutzung von allgemeinen digitalen Technologien haben, sind die Bedenken bei Technologien im Gesundheits- und Pflegebereich größer.„Überraschend für uns war die Tatsache, dass der deutlich überwiegende Teil der Befragten – unabhängig von ihrem Alter – verschiedene konkrete digitale Technologien zur Unterstützung älterer Menschen eher oder sehr nützlich finden, natürlich unter der Voraussetzung, dass der menschliche Kontakt durch sie nicht verringert wird“, so Simbrig. „Beispielsweise bewerten 88 Prozent der Befragten Geräte, die die Herzfrequenz übertragen, als nützlich. Nur beim Einsatz von helfenden Robotern sind Südtirolerinnen und Südtiroler relativ skeptisch, es scheinen hier also noch Vorbehalte zu bestehen.“