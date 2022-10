Südtirols Biofachgeschäfte im hds: „Die Konsumenten halten Bio-Lebensmitteln die Treue“

Die Konsumenten halten Bio-Lebensmitteln die Treue – auch in harten Zeiten. „Rückblickend stellen wir fest, dass die Nachfrage an Bio-Lebensmittel nach wie vor ungebrochen ist, und die Konsumenten trotz den aktuellen Herausforderungen auf gesunde Ernährung großen Wert legen. Zudem gehören Nachhaltigkeit und regionale Wertschöpfung zu unseren Werten, die wir als Bio-Fachgeschäfte natürlich gut vermitteln“, zeigt sich der Präsident der Biofachgeschäfte im hds, Hannes Desaler, zufrieden und blickt gespannt in die Zukunft.Im Zuge der Versammlung hat die Fachgruppe der Bio-Fachgeschäfte ihre Führungsspitze gewählt: Hannes Desaler (Naturalia GmbH) wurde einstimmig als Präsident bestätigt und wird die Funktion des Fachgruppenpräsidenten für ein Jahr bekleiden.Als Vizepräsidentin stellte sich Annemarie Paris (Sanovital KG) zur Verfügung und wurde idem einstimmig gewählt. Den Vorstand unterstützen weiterhin Michael Holzer (Biomarkt GmbH), Armin Theiner (Pro Natura GmbH) und Johannes Schweiggl (Pro Natura).