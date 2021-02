Wie der Sanitätsbetrieb am Montag mitgeteilt hat, wurden innerhalb von 24 Stunden 316 Personen positiv auf das Coronavirus getestet.Die meisten Neuinfektionen (PCR + Antigentests) gab es in Bozen (70), Meran (37), Eppan (28), Auer (26) und Tramin (24). Ohnehin ist die Gemeinde Tramin derzeit verhältnismäßig überaus stark betroffen und weist fast 150 aktive Corona-Fälle auf.In 114 von 116 Gemeinden gibt es aktive Corona-Fälle.In der nachfolgenden Tabelle gibt es die Zahlen der aktuell mit dem Coronavirus infizierten Personen, aufgelistet nach Gemeinde. Die Berechnungen beinhalten die Personen, die mittels PCR-Test getestet wurden und als aktuell infiziert gelten (positiv Getestete abzüglich der offiziell als genesen geltenden Personen und der Verstorbenen) sowie die mittels Antigen-Schnelltest positiv getesteten Personen der vergangenen 10 Tage. Für Personen, die mittels Antigen-Test positiv getestet wurden, wird unverzüglich eine Quarantäne von 10 Tagen verhängt.In dieser interaktiven Grafik sehen Sie die aktiven Fälle (mittels PCR getestet) im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Unter Daten sind außerdem die täglichen Neuinfektionen sowie jene innerhalb von 14 Tagen pro 100.000 Einwohner in Bezug auf jede Gemeinde ersichtlich (PCR+Antigen-Schnelltest).Hier gibt es die Zahlen vom Montag zum Vergleich.

