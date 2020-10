62 neue positive Fälle betreffen Bozen, 20 Leifers, 64 Meran, je 9 Eppan und Ratschings und 10 Bruneck. Zudem sind zahlreiche Gemeinden von weiteren Neuinfektionen betroffen. Auch in den zuletzt infektionsfreien Gemeinden Andrian und Ratschings gibt es wieder aktive Corona-Fälle.Nur mehr 9 der 116 Südtiroler Gemeinden gelten aktuell als infektionsfrei.In der nachfolgenden Tabelle gibt es die Zahlen der aktiv mit dem Coronavirus infizierten Personen, aufgelistet nach Gemeinde.Abzüglich der Personen, die mittlerweile als genesen gelten, sowie abzüglich der Todesfällehaben laut Daten des Sanitätsbetriebes ihren Wohnsitz in Südtirol.Bei den folgenden Angaben zur Quarantäne ist die Anzahl jener Personen angegeben, die sich derzeit, Stand Dienstag, in amtlich verordneter Quarantäne befinden.In Bozen gibt es 140 Quarantänefälle mehr als am Vortrag, in Brenner schießt die Zahl der Personen in Quarantäne um 51 von 1 auf 52, in Jenesien um 20 auf 34 in Schlanders steigt die Zahl um 39 auf 117 und am Ritten um 26 auf 62. In Bruneck hingegen konnten 30 Personen die Isolation verlassen, in Meran 48, in Welsberg-Taisten 44.Insgesamt 6608 Personen sind derzeit von Quarantänemaßnahmen betroffen.

stol