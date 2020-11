38 neue positive Fälle betreffen Bozen, 18 Meran, 13 Brixen, 10 LanaAußerdem wurden über 20 Personen hierzulande positiv getestet, die nicht ihren Wohnsitz in Südtirol haben.In zahlreichen Südtiroler Gemeinden gibt es vereinzelte Neuinfektionen. Auch in der zuletzt infektionsfreien Gemeinde Vöran gibt es wieder einen aktiven Corona-Fall.Nur mehr 3 von 116 Gemeinden gelten als infektionsfrei.In der nachfolgenden Tabelle (Quelle: Südtiroler Sanitätsbetrieb) gibt es die Zahlen der aktiv mit dem Coronavirus infizierten Personen, aufgelistet nach Gemeinde.Abzüglich der Personen, die mittlerweile als genesen gelten, sowie abzüglich der Todesfällehaben laut Daten des Sanitätsbetriebes ihren Wohnsitz in Südtirol.Bei den folgenden Angaben zur Quarantäne ist die Anzahl jener Personen angegeben, die sich derzeit, Stand Mittwoch, in amtlich verordneter Quarantäne befindenInsgesamt 7461 Personen sind derzeit von Quarantänemaßnahmen betroffen. Bei 218 Bürgern handelt es sich dabei um Personen von außerhalb Südtirols.

