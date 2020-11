Derzeit gibt es laut offiziellen Angaben in sämtlichen 116 Südtiroler Gemeinden mindestens einen aktiven Infektionsfall. Am meisten Neuinfektionen wurden aus Bozen (+86) und Brixen (+16) vermeldet.In der nachfolgenden Tabelle (Quelle: Südtiroler Sanitätsbetrieb) gibt es die Zahlen der aktiv mit dem Coronavirus infizierten Personen (positiv Getestete abzüglich der offiziell als genesen geltenden Personen und der Verstorbenen), aufgelistet nach Gemeinde.In dieser interaktiven Grafik sehen Sie die aktiven Fälle im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Unter Daten sind zusätzlich die täglichen Neuinfektionen sowie jene innerhalb von 14 Tagen pro 100.000 Einwohner im Bezug auf jede Gemeinde ersichtlich.Abzüglich der Personen, die mittlerweile als genesen gelten, sowie abzüglich der Todesfällehaben laut Daten des Sanitätsbetriebes ihren Wohnsitz in Südtirol.Bei den folgenden Angaben zur Quarantäne ist die Anzahl jener Personen angegeben, die sich derzeit, Stand Samstag, in amtlich verordneter Quarantäne befinden.Insgesamt 10.504 Personen sind derzeit von Quarantänemaßnahmen betroffen. Bei 306 Bürgern handelt es sich dabei um Personen von außerhalb Südtirols.

