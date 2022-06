Aktuell Infizierte – Stand 29. Juni Abtei: 187 Ahrntal: 30 Aldein: 12 Algund: 52 Altrei: 3 Andrian: 6 Auer: 32 Barbian: 5 Bozen: 987 Branzoll: 37 Brenner: 12 Brixen: 1457 Bruneck: 129 Burgstall: 15 Corvara: 3 Deutschnofen: 24 Dorf Tirol: 21 Enneberg: 6 Eppan: 89 Feldthurns: 14 Franzensfeste: 9 Freienfeld: 21 Gais: 9 Gargazon: 22 Glurns: 2 Graun im Vinschgau: 11 Gsies: 17 Hafling: 3 Innichen: 10 Jenesien: 24 Kaltern: 44 Karneid: 18 Kastelbell-Tschars: 5 Kastelruth: 21 Kiens: 21 Klausen: 22 Kuens: 2 Kurtatsch: 14 Kurtinig: 8 Laas: 45 Lajen: 17 Lana: 95 Latsch: 38 Laurein: 0 Leifers: 145 Lüsen: 20 Mals: 16 Margreid: 5 Marling: 18 Martell: 3 Meran: 469 Mölten: 18 Montan: 13 Moos in Passeier: 9 Mühlbach: 5 Mühlwald: 6 Nals: 25 Naturns: 37 Natz-Schabs: 15 Neumarkt: 49 Niederdorf: 18 Olang: 20 Partschins: 33 Percha: 8 Pfalzen: 8 Pfatten: 6 Pfitsch: 17 Plaus: 9 Prad am Stilfserjoch: 11 Prags: 2 Prettau: 7 Proveis: 0 Rasen-Antholz: 25 Ratschings: 19 Riffian: 8 Ritten: 66 Rodeneck: 12 Salurn: 24 Sand in Taufers: 27 Sarntal: 31 Schenna: 30 Schlanders: 51 Schluderns: 2 Schnals: 4 Sexten: 7 St. Christina/Gröden: 5 St. Leonhard in Passeier: 20 St. Lorenzen: 26 St. Martin in Passeier: 20 St. Martin in Thurn: 14 St. Pankraz: 2 St. Ulrich/Gröden: 22 Sterzing: 38 Stilfs: 2 Taufers im Münstertal: 7 Terenten: 9 Terlan: 45 Tiers: 6 Tisens: 10 Toblach: 16 Tramin: 8 Truden: 5 Tscherms: 13 Ulten: 11 Unsere Liebe Frau im Walde-St. Felix: 1 Vahrn: 25 Villanders: 8 Villnöß: 14 Vintl: 34 Völs am Schlern: 17 Vöran: 3 Waidbruck: 0 Welsberg-Taisten: 10 Welschnofen: 9 Wengen: 5 Wolkenstein/Gröden: 3

In der nachfolgenden Tabelle (Quelle: Südtiroler Sanitätsbetrieb) gibt es die Zahlen der aktuell mit dem Coronavirus infizierten Personen, aufgelistet nach Gemeinde (positiv Getestete abzüglich der offiziell als genesen geltenden Personen und der Verstorbenen). In den Daten sind sowohl die PCR-Tests als auch die Antigen-Schnelltests berücksichtigt.Abzüglich der Personen, die mittlerweile als genesen gelten, sowie abzüglich der Todesfälle gelten laut veröffentlichten Zahlen des Südtiroler Sanitätsbetriebs momentan 3984 der in Südtirol getesteten Personen als aktiv mit dem Coronavirus infiziert.3835 aktiv Infizierte haben laut Daten des Sanitätsbetriebes ihren Wohnsitz nachweislich in Südtirol.