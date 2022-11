Aktuell Infizierte – Stand: 27. November Abtei: 2 Ahrntal: 2 Aldein: 3 Algund: 8 Altrei: 2 Andrian: 5 Auer: 7 Barbian: 7 Bozen: 532 Branzoll: 8 Brenner: 9 Brixen: 39 Bruneck: 23 Burgstall: 3 Corvara: 1 Deutschnofen: 3 Dorf Tirol: 2 Enneberg: 3 Eppan: 63 Feldthurns: 4 Franzensfeste: 2 Freienfeld: 6 Gais: 0 Gargazon: 4 Glurns: 2 Graun im Vinschgau: 4 Gsies: 2 Hafling: 0 Innichen: 7 Jenesien: 2 Kaltern: 19 Karneid: 21 Kastelbell-Tschars: 6 Kastelruth: 10 Kiens: 7 Klausen: 4 Kuens: 0 Kurtatsch: 5 Kurtinig: 2 Laas: 12 Lajen: 2 Lana: 23 Latsch: 13 Laurein: 0 Leifers: 86 Lüsen: 3 Mals: 9 Margreid: 6 Marling: 5 Martell: 4 Meran: 114 Mölten: 0 Montan: 7 Moos in Passeier: 3 Mühlbach: 2 Mühlwald: 0 Nals: 4 Naturns: 11 Natz-Schabs: 9 Neumarkt: 24 Niederdorf: 2 Olang: 2 Partschins: 13 Percha: 4 Pfalzen: 0 Pfatten: 3 Pfitsch: 4 Plaus: 2 Prad am Stilfserjoch: 7 Prags: 1 Prettau: 1 Proveis: 0 Rasen-Antholz: 3 Ratschings: 9 Riffian: 3 Ritten: 14 Rodeneck: 1 Salurn: 17 Sand in Taufers: 4 Sarntal: 7 Schenna: 5 Schlanders: 17 Schluderns: 5 Schnals: 1 Sexten: 1 St. Christina/Gröden: 1 St. Leonhard in Passeier: 8 St. Lorenzen: 5 St. Martin in Passeier: 5 St. Martin in Thurn: 1 St. Pankraz: 0 St. Ulrich/Gröden: 5 Sterzing: 17 Stilfs: 3 Taufers im Münstertal: 1 Terenten: 2 Terlan: 11 Tiers: 0 Tisens: 5 Toblach: 10 Tramin: 17 Truden: 1 Tscherms: 12 Ulten: 9 Unsere Liebe Frau im Walde-St. Felix: 0 Vahrn: 12 Villanders: 9 Villnöß: 0 Vintl: 6 Völs am Schlern: 9 Vöran: 1 Waidbruck: 1 Welsberg-Taisten: 6 Welschnofen: 1 Wengen: 1 Wolkenstein/Gröden: 3

Am Sonntag wurden in Südtirol 81Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, allesamt mittels Antigentest nachgewiesen.In der nachfolgenden Tabelle gibt es die Zahlen der aktuell mit dem Coronavirus infizierten Personen, aufgelistet nach Gemeinde (positiv Getestete abzüglich der offiziell als genesen geltenden Personen und der Verstorbenen). In den Daten sind sowohl die PCR-Tests als auch die Antigen-Schnelltests berücksichtigt.Abzüglich der Personen, die mittlerweile als genesen gelten, sowie abzüglich der Todesfälle gelten laut veröffentlichten Zahlen des Südtiroler Sanitätsbetriebs momentan 1519 der in Südtirol getesteten Personen als aktiv mit dem Coronavirus infiziert.1455 aktiv Infizierte haben laut Daten des Sanitätsbetriebes ihren Wohnsitz nachweislich in Südtirol.PCR-Abstriche:Untersuchte Abstriche gestern (26.11): 24Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 0Gesamtzahl der positiv getesteten Personen: 286.627Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 925.040Antigentests:Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 3.215.751Gesamtzahl der durchgeführten Nasenantigentests: 1.520.755Durchgeführte Antigentests gestern: 669Durchgeführte Nasenantigentests gestern: 42Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 81 davon durch Nasenantigentest 17Anzahl der positiv Getesteten vom 26.11 nach Altersgruppen:0-9: 12 = 14,63%10-19: 6 = 7,32%20-29: 8 = 9,76%30-39: 10 = 12,2%40-49: 11 = 13,41%50-59: 13 = 15,85%60-69: 12 = 14,63%70-79: 6 = 7,32%80-89: 2 = 2,44%90-99: 2 = 2,44%over 100: 0 = 0%Gesamt: 82 = 100%Weitere DatenAuf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen: 45 (Stand 25.11)Anzahl der Covid-Patienten/Patientinnen in privaten konventionierten Kliniken (postakut): 4 (Stand 21.11)Anzahl der auf Intensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten/Patientinnen: 0 (Stand 25.11)Verstorbene: 1.592 Personen (+1)Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 1.519Personen, welche die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 392.457Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 393.976Geheilte Personen insgesamt: 283.516 (+115)