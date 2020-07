Südtirols Corona-Landkarte: Die aktuellen Fälle im Überblick

Am Freitag hat der Südtiroler Sanitätsbetrieb keine Neuinfektionen vermeldet. 20 Südtiroler Gemeinden sind aktuell von aktiven Infektionsfällen betroffen. In 38 Gemeinden befinden sich noch Personen in Quarantäne. STOL zeigt den Überblick.