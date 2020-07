Südtirols Corona-Landkarte: Die aktuellen Fälle im Überblick

Am Mittwoch hat der Südtiroler Sanitätsbetrieb 2 Corona-Neuinfektionen vermeldet. In 17 Gemeinden gibt es derzeit noch aktive Infektionsfälle. In 48 Gemeinden befinden sich Menschen in Quarantäne. STOL zeigt den Überblick.