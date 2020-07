Südtirols Corona-Landkarte: Die aktuellen Fälle im Überblick

Alle 3 neuen Infektionen betreffen Bozen. In der Landeshauptstadt steigt die Zahl der aktiven Infektionsfälle somit auf 14.In Leifers hingegen gilt eine weitere Person als geheilt. Somit gibt es hier keine aktiven Infektionsfälle mehr.Stand Mittwoch gibt es somit in 20 Gemeinden noch aktive Infektionsfälle: Abtei, Bozen, Brixen, Bruneck, Franzensfeste, Gargazon, Jenesien, Kaltern, Karneid, Kurtinig, Lana, Meran, Mühlbach, Nals, Sexten, St. Christina, Sterzing, Toblach, Völs und Wengen.In der nachfolgenden Tabelle gibt es die Zahlen der aktiv mit dem Coronavirus infizierten Personen, aufgelistet nach Gemeinde. Daneben wird jeweils aufgelistet, wie viele Personen seit Beginn der Pandemie insgesamt positiv getestet wurden und wie viele davon mittlerweile geheilt oder gestorben sind.Abzüglich der Personen, die mittlerweile als genesen gelten, sowie abzüglich der Todesfälle sind momentan 97 der in Südtirol positiv getesteten Personen aktiv mit dem Virus infiziert. In Südtiroler Gemeinden gibt es jedoch laut Daten des Sanitätsbetriebs lediglich 43 aktive Fälle. In den restlichen Fällen dürften somit Bürger außerhalb von Südtirol betroffen sein, die hierzulande positiv auf das Coronavirus getestet worden sind.Bei den folgenden Angaben zur Quarantäne ist die Anzahl jener Personen angegeben, die sich derzeit, Stand Mittwoch, in amtlich verordneter Quarantäne befinden.In Natz-Schabs, wo s zuletzt keine Qurantänefälle gab, wurden gleich 6 Personen unter Quarantäne gestellt. Auch in Pfitsch und Wengen befinden sich wieder Personen in häuslicher Isolation. In Gais befindet sich hingegen seit Mittwoch niemand mehr in Quarantäne.In diesen 54 Gemeinden befinden sich somit Personen in Quarantäne: Abtei, Bozen, Brenner, Brixen, Bruneck, Deutschnofen, Enneberg, Franzensfeste, Gargazon, Glurns, Gsies, Jenesien, Karneid, Kastelruth, Klausen, Kurtinig, Laas, Lajen, Lana, Latsch, Leifers, Meran, Mölten, Mühlbach, Nals, Naturns, Natz-Schabs, Neumarkt, Pfalzen, Pfitsch, Rasen-Antholz, Ratschings, Riffian, Ritten, Salurn, Sand in Taufers, Schenna, Schlanders, Sexten, St. Leonhard in Passeier, St. Lorenzen, St. Martin in Passeier, St. Ulrich, Sterzing, Stilfs, Toblach, Tramin, Truden, Ulten, Vahrn, Villnöß, Völs, Waidbruck und Wengen.Einige Personen, denen hierzulande eine häusliche Isolation verordnet wurde, befinden sich außerhalb Südtirols in Quarantäne.

