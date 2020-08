Südtirols Corona-Landkarte: Die aktuellen Fälle im Überblick

Jeweils eine Neuinfektion betrifft die Gemeinden Bozen, Brenner, Gsies und Terlan. Zudem wurde eine Person von außerhalb Südtirols hierzulande positiv getestet.In Tscherms, Leifers und Pfatten konnte hingegen je eine Person als geheilt eingestuft werden. Letztgenannte Gemeinde gilt daher wieder als infektionsfrei.In 26 Gemeinden gibt es derzeit aktive Infektionsfälle: Algund, Bozen, Branzoll, Brenner, Brixen, Bruneck, Eppan, Gsies, Hafling, Karneid, Kurtinig, Lana, Leifers, Mals, Marling, Meran, Neumarkt, Pfitsch, Prad, Sexten, St. Ulrich, Terlan, Tiers, Tirol, Tscherms und Völs.In der nachfolgenden Tabelle gibt es die Zahlen der aktiv mit dem Coronavirus infizierten Personen, aufgelistet nach Gemeinde. Daneben wird jeweils aufgelistet, wie viele Personen seit Beginn der Pandemie insgesamt positiv getestet wurden und wie viele davon mittlerweile geheilt oder gestorben sind.Abzüglich der Personen, die mittlerweile als genesen gelten, sowie abzüglich der Todesfälle sind momentan 131 der in Südtirol positiv getesteten Personen aktiv mit dem Virus infiziert. In Südtiroler Gemeinden gibt es jedoch laut Daten des Sanitätsbetriebs lediglich 86 aktive Fälle. In den restlichen Fällen sind somit Bürger außerhalb von Südtirol betroffen, die hierzulande positiv auf das Coronavirus getestet worden sind.Bei den folgenden Angaben zur Quarantäne ist die Anzahl jener Personen angegeben, die sich derzeit, Stand Freitag, in amtlich verordneter Quarantäne befinden.Insgesamt 1857 Personen sind derzeit von Quarantänemaßnahmen betroffen.Bei 872 Bürgern handelt es sich dabei jedoch um Personen von außerhalb Südtirols. Außerdem befinden sich 354 Bürger nach einer Rückkehr aus Spanien, Malta, Kroatien oder Griechenland in häuslicher Isolation.

stol