Dabei wartet sie mit überraschenden Erkenntnissen und pfiffigen Vorhaben auf, wie sie hier erzählt.<BR \/><BR \/>Es gibt Sommeliers für Wein, Bier, Käse und andere Lebensmittel, sogar für Wasser. Diese Experten schulen sich jahrelang mit ihren bevorzugten Genussmitteln, um mit ihrem Wissen und Ratschlägen andere Menschen zu beraten. Doch eine Sommelière für Tee? Allem Anschein nach hat Margarethe Rosatti diesen Titel in Südtirol für sich exklusiv, doch sie sieht sich noch lieber als Teekulturträgerin. Klar, die Teekultur umfasst Aspekte wie Anbau, Produktion, Handel sowie Geschichte, wobei dem Endverbraucher zumeist bloß das Trinken interessiert. <BR \/><BR \/>Deshalb betont Margarethe Rosatti: „Wer sich auf das Erlebnis Tee mit all seinen Möglichkeiten einlässt, dem tut sich eine vollkommen neue Genusswelt auf – Aromen, Düfte, Empfindungen.“ Dazu braucht es allerdings mehr als das klassische Geschirr und die üblichen Teebeutel. Die Tee-Botschafterin – auch so könnte man Margarethe Rosatti bezeichnen – fährt in ihren Verkostungen oder Workshops ein bemerkenswertes Arsenal an Utensilien auf: eigene Tassen, wohlgeformte Kannen, dreiteilige Schalen (im Jargon: Gaiwan), Präzisionswaagen und zuweilen eine Stoppuhr.<BR \/><BR \/>Sogar das Wasser bringt sie selbst mit, denn es sollte einen ganz bestimmten Trockenrückstand aufweisen. Und dann natürlich das Allerwichtigste: Die Teesorten – in aller Regel deren sechs. Genau an diesem Punkt macht Margarethe deutlich, warum die Teekultur hierzulande noch sehr ausbaufähig ist: „Viele beschreiben den handelsüblichen Schwarztee als bitter. Das liegt unter anderem am Produkt selbst und vor allem an der Zubereitung. Richtig genossen, schmiegt er sich wie Samt und Seide um die Zunge, entfaltet weiche, cremige und teils fruchtige Noten.“ <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1384365_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Um diese „Explosion der Sinne“ zu ermöglichen, brauche es das notwendige Wissen, das sich von der Herkunft und Handhabe der Teeblätter bis hin zur Wasserqualität und Aufgusstemperatur erstreckt. <BR \/>Es ist noch gar nicht so lange her, dass sich Margarethe Rosatti, Jahrgang 1967, aufgewachsen in Burgstall und ansässig in St. Pauls, erstmals richtig für Tee zu interessieren begann. 2019 begleitete sie eine Freundin zu einem Teeseminar in Berlin, für die ehemalige Mitarbeiterin in einer Bozner Privatklinik tat sich eine neue Welt auf. Es folgte eine dreijährige Ausbildung in Lucca und viele Kurse zur Vertiefung – sogar in China. Nach und nach hat sie sich einen fundierten Wissensschatz angesammelt und all die notwendigen Gefäße und das Zubehör besorgt. „Ja, bei mir daheim habe ich wohl Hunderte Sorten Tee vorrätig“, muss sie selbst unweigerlich schmunzeln. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1384368_image" \/><\/div>\r\nGerade auch bei den Sorten tritt deutlich der Wert von Tee zutage: In der Regel kosten 30 Gramm eines guten Tees zwischen 15 und 20 Euro, wobei man wissen muss, dass die Teeblätter in aller Regel bis zu zehn Aufgüsse vertragen. Margarethe Rosatti hat kürzlich in Berlin einen Tee für 100 Euro verkostet. „Die sechs Gramm Tee wurden genauestens herausgemessen“, weiß sie zu berichten. <BR \/>Südtirols einzige Tee-Sommelière ist überzeugt, dass es hierzulande noch sehr viel Potenzial zur Etablierung einer hochwertigen Teekultur gibt – in der Gastronomie, in der Weiterbildung und auch in den Schulen. „Es ist ein langer Weg, aber der Tee ist gewiss nicht weniger Genussmittel als Wein, Bier oder andere Lebensmittel“, ist sie überzeugt und erzählt, dass es in vielen Restaurants in italienischen Städten neben der Speise- und Weinkarte auch eine Teekarte gibt. Dann erklärt sie, wie gut sich Tee zum Zubereiten von Speisen und sogar von Cocktails eignet. Außerdem gibt es den Trend des Tee-Pairings, bei dem die Teemischungen auf die Gerichte abgestimmt werden. <BR \/><BR \/>Möglichkeiten gibt es für die Teekulturträgerin somit haufenweise. Margarethe Rosatti sprüht geradezu vor Ideen und ist voller Tatendrang – keine Spur vom klassischen Motto „Abwarten und Tee trinken“.