Südtirols Feuerwehren üben wieder

Immer wieder üben Südtirols Feuerwehren verschiedenste Szenarien, oft auch gemeinsam mit anderen Rettungskräften wie dem Weißen Kreuz oder der Wasserrettung.Die strengen Corona-Maßnahmen schoben den Übungen natürlich einen Riegel vor.Erst mit der Verordnung von Landeshauptmann Arno Kompatscher am 2. Mai, die die Zeit bis zum Inkrafttreten des Landesgesetzes überbrückte, konnten die Ausbildungskurse und Übungen der Rettungskräfte des Zivilschutzes wieder aufgenommen werden.„Die Übungen finden natürlich in kleineren Gruppen statt als üblich, weil auch hier die Sicherheitsbestimmungen wie Mindestabstand und Tragen des Mundschutzes eingehalten werden müssen“, erklärt Diddi Osele vom Landesfeuerwehrverband.Einen kleinen Wermutstropfen gibt es: „Die Jugendfeuerwehren dürfen noch nicht trainieren“, so Osele. Die Nachwuchs-Retter seien zwar fleißig und würden zu Hause trainieren, man müsse jedoch abwarten und sehen, wie sich die Situation entwickelt.Schon vor einiger Zeit wurde der Landesfeuerwehrbewerb in Sand in Taufers abgesagt, der Ende Juni hätte stattfinden sollen.Auch die Landesfeuerwehrschule in Vilpian, die seit 5. März geschlossen war, hat am Montag wieder ihren Betrieb aufgenommen.„Wir haben die Räumlichkeiten natürlich angepasst“, erklärt Direktor Christoph Oberhollenzer. So wurden die beiden größten Säle, der Versammlungssaal und die Übungshalle, in Lehrsäle umfunktioniert, um den 2-Meter-Abstand gewährleisten zu können.„Jeden Morgen wird zu Beginn die Temperatur der Teilnehmer gemessen, dann erhalten sie eine chirurgische Maske, die sie vor allem bei Übungen benötigen, wo der 2-Meter-Abstand unterschritten werden kann“, so Oberhollenzer.

liz