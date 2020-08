Südtirols Feuerwehren wieder im Dauereinsatz

Es sind bereits große Regenmengen zusammengekommen, insbesondere von Passeier bis Pflersch und im Ortlergebiet. Da die Böden bereits teilweise gesättigt sind und die Schneefallgrenze hoch bleibt, fließt das meiste Wasser ab.Mit den erwarteten Regenmengen ist am morgigen Sonntag an zahlreichen Bächen und Flüssen mit erhöhter Wasserführung zu rechnen. An einigen Flusspegeln kann auch die Warnstufe erreicht werden.Aufgrund von Gewittern sind im weiteren Verlauf des Wochenendes punktuell große Regenmengen möglich. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit für kleinräumige Überflutungen und Murenabgängen. Besonders in Mittelgebirgslagen können auch Sturmböen und Hagel dabei sein.Einige Feuerwehren sind bereits im Einsatz und alle 306 Freiwilligen Feuerwehren Südtirols stehen für den Ernstfall bereit.

