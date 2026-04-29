„Wir haben MapView vor 17 Monaten freigeschaltet und die neue Plattform hat sich sehr bewährt“, erklärt Judith Oberlechner, die zuständige Kartografin im Landesamt für Landesplanung und Kartografie. Somit kann die Übergangsphase, in der beide Anwendungen verfügbar waren, beendet werden: Ab Montag werden die Benutzer automatisch auf <a href="https:\/\/mapview.civis.bz.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">MapView<\/a> umgeleitet. Dort ist es möglich, alle verfügbaren Geodaten, Fachpläne und Informationen mit geographischem Bezug zu visualisieren und abzufragen. Die Anwendung richtet sich an ein breites Publikum, das aus beruflichen Gründen, zu Studienzwecken oder in der Freizeit Geodaten des Landes und der Gemeinden verwendet.<BR \/><BR \/><BR \/>Wer sich noch mit der neuen Version des Geobrowsers vertraut machen möchte, hat <a href="https:\/\/natur-raum.provinz.bz.it\/de\/mapview-tutorials" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">unter diesem Link<\/a> Gelegenheit dazu. Auf der Seite sind zahlreiche Video-Tutorials abrufbar, die kurz und knapp die einzelnen Funktionen von MapView zeigen. Die Video-Tutorials werden regelmäßig aktualisiert und erweitert.