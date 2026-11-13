Die Freizeit hat für Südtirols junge Generation einen hohen Stellenwert. Zufrieden damit sind im Jahr 2026 aber nur noch sechs von zehn Jugendlichen. Am liebsten hören sie Musik (86 Prozent) oder sind auf sozialen Medien oder Messenger-Diensten unterwegs (85 Prozent). Rund drei Viertel aller Befragten verbringen ihre Freizeit auch gerne zu Hause, 72 Prozent nutzen Streamingangebote oder schauen Fernsehen. Auch sportlich sind junge Südtiroler aktiv: 65 Prozent betreiben regelmäßig Sportarten wie Fitness, Laufen oder Radfahren, 39 Prozent sind in einem Sportverein aktiv. <BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div class="container-wrapper-genially" style="position: relative; min-height: 400px; max-width: 100%;"><img src="https:\/\/img.genial.ly\/5fd380c29270490f70f47a03\/f30fb79b-ab39-43a4-b16e-6acb3b0565c8.jpeg" class="loader-genially" style="position: absolute; top: 0; right: 0; bottom: 0; left: 0; margin-top: auto; margin-right: auto; margin-bottom: auto; margin-left: auto; z-index: 1;width: 80px; height: 80px;"\/><div id="6af5f2d49b55a887bb37d74a" class="genially-embed" style="margin: 0px auto; position: relative; height: auto; width: 100%;"><\/div><\/div><script>(function (d) { var js, id = "genially-embed-js", ref = d.getElementsByTagName("script")[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement("script"); js.id = id; js.async = true; js.src = "https:\/\/view.genially.com\/static\/embed\/embed.js"; ref.parentNode.insertBefore(js, ref); }(document));<\/script><\/div>\n<BR \/><BR \/>Auch das Smartphone ist ständiger Begleiter. Sechs von zehn der 3.214 Befragten verbringen täglich mehr als zwei Stunden online. Weniger als eine Stunde sind es nur bei sieben Prozent. Gleichzeitig ist den Jugendlichen durchaus bewusst, dass die digitale Welt ihre Schattenseiten hat. Am häufigsten genannt werden Zeitverlust und soziale Isolation (65 Prozent). Dahinter folgen Informationsflut und Falschmeldungen (61 Prozent). Auch Cybermobbing (44 Prozent) und Verletzungen der Privatsphäre (41 Prozent) bereiten vielen Sorgen. Nur sieben Prozent sehen keine größeren Risiken bei der Internetnutzung. <BR \/><BR \/>Mit Südtirol verbinden die Jugendlichen vor allem die außergewöhnliche Landschaft: Acht von zehn nennen sie als positiven Aspekt. Rund die Hälfte schätzt die typische Küche (52 Prozent) und die Traditionen (48 Prozent). Letztere haben nach einem Rückgang 2021 wieder an Bedeutung gewonnen. Die Mehrsprachigkeit verliert dagegen kontinuierlich an Attraktivität: 2016 sahen noch 33 Prozent darin einen Pluspunkt, 2026 sind es 28 Prozent. Nur fünf Prozent können überhaupt keinen besonders positiven Aspekt Südtirols nennen.<BR \/><BR \/>Weniger rosig fällt die Bilanz aus, wenn es um die Probleme im Land geht. Während 2016 noch fast drei von zehn Jugendlichen keine besonderen Schwierigkeiten sahen, sind es heute nur mehr 14 Prozent.Ganz oben auf der Sorgenliste stehen die Lebenshaltungskosten (56 Prozent) und die schwierige Wohnungssuche (52 Prozent). Auch die touristische Überfüllung (37 Prozent) und der Verkehr (27 Prozent) beschäftigen viele junge Südtiroler.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1384236_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Von wegen Politikverdrossenheit: Mehr als die Hälfte der Jugendlichen interessiert sich laut ASTAT sehr oder ziemlich für das politische Geschehen. Allerdings richtet sich das Interesse vor allem auf internationale Ereignisse (43 Prozent) und die italienische Politik (33 Prozent). Die Landespolitik verfolgen rund 27 Prozent der Jugendlichen, die Gemeindepolitik sogar nur 23 Prozent. Dass Südtirols Jugendliche durchaus mitreden und Lösungen für Themen suchen wollen, die sie selbst betreffen, davon ist <Fett>Lisa Reichsigl<\/Fett> überzeugt. Die neue Vorsitzende der Jungen Generation in der SVP sieht allerdings auch die Politik selbst in der Pflicht: „Unsere Aufgabe ist es, junge Menschen noch stärker in die Prozesse einzubinden und Politik auch in gewisser Weise zugänglicher zu machen.“ Eine Rolle spiele dabei auch, über welche Kanäle politische Informationen vermittelt werden.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1384239_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Im Rahmen der Jugendstudie hat das ASTAT auch das Risikoverhalten von jungen Südtirolern untersucht. Darunter deren Umgang mit Alkohol. Knapp die Hälfte der Jugendlichen gibt an, noch nie in ihrem Leben betrunken gewesen zu sein. Cannabis bleibt die mit Abstand am meisten verbreitete Substanz, doch im Vergleich zu vergangenen Studien ist der Konsum zurückgegangen. 23 Prozent der jungen Südtiroler haben mindestens einmal im Leben gekifft. Zum Vergleich: 2023 lag der Wert noch bei 32 Prozent – der bisherige Höchststand. Diesen Rückgang beobachtet auch Streetworker <Fett>Georg Profanter.<\/Fett> „Ein gesunder Lebensstil hat unter Jugendlichen enorm an Bedeutung gewonnen. Da haben weder Alkohol noch Cannabis Platz“, so Profanter. Der häufigste Regelverstoß ist hingegen das Abschreiben bei Prüfungen: 68 Prozent haben dies bereits getan.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1384242_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Diäten sind keine Mädchensache mehr: Während sich früher vor allem junge Frauen mit der Kontrolle ihres Gewichts und ihrer Ernährung beschäftigten, sind die Anteile heute bei beiden Geschlechtern nahezu gleich hoch. Eine Entwicklung, die auch <Fett>Raffaela Vanzetta<\/Fett>, Koordinatorin der Fachstelle Essstörungen INFES, in ihrer Arbeit beobachtet: „Zwar ist die Datengrundlage für Aussagen zu Magersucht noch zu gering. An den Schulen bekommen wir aber mit, dass sich Buben stärker mit ihrem Äußeren beschäftigen.“ Das zeigt sich unter anderem an ihrem zunehmenden Interesse an Fitnessstudios und am Konsum von Proteinpulver. Die wichtigsten Beweggründe für eine Diät sind der Wunsch, die körperliche Fitness zu erhalten, sowie ästhetische Gründe. Auch soziale Medien dürften bei der Wahrnehmung des eigenen Körpers eine Rolle spielen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1384245_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Emotionale Unterstützung gewinnt in Beziehungen an Bedeutung, auch das Bewusstsein für sexuell übertragbare Krankheiten scheint zu steigen. Gleichzeitig liefern die ASTAT-Daten auch einen erschreckenden Befund: Jeder siebte Jugendliche betrachtet Homosexualität als Krankheit. Wie junge Menschen heute Liebe und Sexualität erleben, welchen Einfluss soziale Medien haben und wo es noch Aufklärungsbedarf gibt, erklärt die Sexualtherapeutin Veronika Thaler.<BR \/><BR \/><b>Liebe, Zuneigung und Freundschaft sind Jugendlichen in Beziehungen wichtig. Gleichzeitig wächst das Bedürfnis nach Schutz und emotionaler Unterstützung. Beobachten Sie das auch in Ihrer Arbeit?<\/b><BR \/>Thaler: Ja, das merke ich auch in meiner Arbeit als Sexualpädagogin. Es erstaunt mich beispielsweise immer wieder, wie viele junge Menschen noch heiraten wollen – und zwar nicht aus wirtschaftlichen, sondern aus romantischen Gründen. Einerseits denke ich, dass dies einem tiefen menschlichen Bedürfnis entspricht, andererseits spielen dabei sicherlich auch Medien eine Rolle.<BR \/><BR \/><b>Bleiben wir beim Einfluss von Medien. Welche Rolle spielen soziale Medien bei der Aufklärung?<\/b><BR \/>Thaler: Leider eine sehr große. Das Internet liefert zwar schnell und unkompliziert Antworten auf jede Frage, diese sind jedoch nicht auf Kinder und Jugendliche zugeschnitten und häufig fehlt der pädagogische Aspekt. Außerdem stellen auch Falschinformationen, die mittlerweile auch häufig von Influencern verbreitet werden, ein Risiko dar.<BR \/><BR \/><b>Viele Jugendliche haben schon einmal sexuelle Bilder von sich oder Nachrichten verschickt. Wo liegen darin die größten Risiken?<\/b><BR \/>Thaler: Gerade angesichts der Entwicklung von KI und Deepfakes ist das ein riesiges Thema. Das große Risiko besteht darin, dass solche Bilder veröffentlicht oder verändert werden und damit Cybermobbing eine Plattform geboten wird. Deshalb ist es wichtig, ein entsprechendes Bewusstsein zu schaffen und auch über die möglichen Folgen zu sprechen.<BR \/><BR \/><b>Immer mehr Jugendliche schützen sich vor sexuell übertragbaren Krankheiten. Worauf führen Sie dieses gestiegene Bewusstsein zurück?<\/b><BR \/>Thaler: Das Kondom ist immer verfügbar, günstig und in der Anwendung einfach. Außerdem denke ich, dass das eher das Bewusstsein bei jungen Mädchen und Frauen gegenüber hormonellen Verhütungsmitteln gestiegen ist. Sie setzen sich stärker damit auseinander, was diese Mittel im Körper und im Hormonhaushalt bewirken und wie sie in die Entwicklung während der Pubertät eingreifen können. Dadurch wird auch die Entscheidung für eine Verhütungsmethode bewusster getroffen.<BR \/><BR \/><b>Die Mehrheit der Südtiroler Jugendlichen steht Homosexualität positiv gegenüber. Gleichzeitig ist der Anteil jener, die sie als Krankheit betrachten, von fünf auf 14 Prozent gestiegen...<\/b><BR \/>Thaler: Ich denke, dass sicherlich gewisse politische „Vorbilder“ damit zu tun haben. Gewisse Parteien unterstellen Sexualpädagogen auch, dass sie Kinder in diese Richtung ideologisieren. Damit einher geht auch, dass Italien versucht, die sexuelle Bildung einzuschränken. Aus meiner Sicht ist das aber der falsche Weg.