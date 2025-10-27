<BR \/>Südtirol bildet sein Bildungspersonal für die Primärstufe (Grundschule und Kindergarten) selber aus – über die Fakultät der für Bildungswissenschaften der Freien Universität Bozen (die Gründung erfolgte 1997). In einer Anfrage an das Bildungsressort wollte der Landtagsabgeordnete des Team K, Alex Ploner, die Absolventenzahlen der vergangenen zehn Jahre erfahren. Und die Zahlen (siehe Grafik) zeigen: Nach den „fetten“ Jahren von 2020 bis 2024 mit Absolventenzahlen im dreistelligen Bereich ist sie heuer regelrecht abgesackt. Um ein Drittel weniger künftige Grundschullehrkräfte und Kindergärtnerinnen für die deutsche Bildungsabteilung haben heuer ihr Studium abgeschlossen. Für die ladinische sind es vier, für die italienische 30 (und damit nicht einmal mehr die Hälfte des Vorjahres). <BR \/><BR \/><BR \/>Woran liegt das? „Zum einen fangen weniger junge Menschen mit diesem Studium an, zum anderen schmeißen – ganz generell – immer mehr Studierende vorzeitig hin und orientieren sich anders“, erklärt Ingeborg Dejaco. Für sie die logische Folge auf viele Veränderungen in der Schulwelt und ebenso viele Versäumnisse. „Wir mahnen seit Langem, dass die Herausforderungen für Lehrkräfte immer weiter zunehmen. Unsere jungen Studentinnen beginnen voller Idealismus ihr Studium. Und nach fünf Jahren Theorie stellen sie dann im Schulalltag fest, dass alles ganz anders und vor allen Dingen viel fordernder ist, als sie es sich vorgestellt haben. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1230648_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das spricht sich bei den jungen Leuten rum.“ Und dazu komme natürlich das Gehalt: „Für ein solch vergleichsweise niedriges Gehalt fünf Jahre Studium investieren und dann noch einmal mehrere Jahre auf eine Stammrolle warten – das wollen halt immer weniger“, sagt sie. Sie findet daher: Es brauche nicht nur ein neues Konzept für die Schule, es brauche auch ein neues Konzept in der Lehrerausbildung. Damit wieder mehr junge Leute Lust auf die Lehrerausbildung bekommen und Schule weniger Quereinsteiger einstellen müsse. Denn: „Je komplexer die Klassen, desto wichtiger ist das pädagogische und didaktische Rüstzeug“, mahnt sie.<BR \/><BR \/>„Ein deutliches Warnsignal“ nennt Alex Ploner den Rückgang: „Die Zahlen zeigen, dass dringend Maßnahmen ergriffen werden müssen, um den Lehrberuf attraktiver zu machen – sei es durch bessere Rahmenbedingungen, gezielte Informationskampagnen oder eine stärkere gesellschaftliche Wertschätzung des Berufs.“<BR \/><BR \/>Bildungslandesrat Philipp Achammer will reagieren: „Wir müssen zum einen ein attraktiveres Studium anbieten, das der Realität besser gerecht wird, mit mehr Praxisnähe. Und wir werden auch in diesem Bereich die Praktika künftig vergüten.“