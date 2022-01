Südtirols Notaufnahmen unter Druck – Was das Tückische an Omikron ist

1300 Neuinfektionen an einem Tag gab es noch nie – und das ist erst der Anfang der Omikron-Variante, die mittlerweile einen Anteil von 50 Prozent der Infektionen ausmacht. Was das Tückische an Omikron ist und warum die Notaufnahmen und Hausärzte zunehmend unter Druck geraten, erklärt die Direktorin des Gesundheitsbezirks Bozen, Irene Pechlaner. + von Barbara Varesco