Südtirols positiv Getestete nach Alterskategorie

Hier der Überblick.Alterskategorie 0-9 Jahre: 84 (entspricht14 Prozent der positiv Getesteten)Alterskategorie 10-19 Jahre: 113 (18 Prozent)Alterskategorie 20-29: 90 (15 Prozent)Alterskategorie 30-39: 89 (14 Prozent)Alterskategorie 40-49: 94 (15 Prozent)Alterskategorie 50-59: 76 (12 Prozent)Alterskategorie 60-69: 36 (6 Prozent)Alterskategorie 70-79: 15 (2 Prozent)Alterskategorie 80-89: 17 ( 3 Prozent)Alterskategorie 90-99: 4 (ein Prozent)Alterskategorie over 100: 2Personen zwischen 10 und 19 Jahren wurden in den vergangenen Tagen also am häufigsten positiv auf das Coronavirus getestet, danach kommen die Kategorien der 20 bis 29-Jährigen und der 40 bis 49-Jährigen – dicht gefolgt von den 30 bis 38-Jährigen und der Kinder zwischen 0 und 9. Die älteren Menschen wurden weniger bis kaum infiziert.

stol/vs