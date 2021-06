Südtirols Schützen haben einen neuen Landeskommandanten

Geladen bei der Bundesversammlung waren Vertreter aller 144 Schützenkompanien und -kapellen, die Ehrenmajore, die Bundesleitung sowie der Bundesausschuss. Der Versammlung ging eine Heilige Messe im Bozner Dom voraus, die von Landeskurat P. Christoph Waldner OT zelebriert wurde.Da Jürgen Wirth Anderlan im Jänner als Landeskommandant zurückgetreten war, war es notwendig dieses Amt nachzubesetzen. Mit großer Mehrheit wurde der bisherige Stellvertreter Renato des Dorides mit 84 von 116 abgegebenen Stimmen zum neuen Landeskommandanten gewählt.Bundesgeschäftsführer Major Egon Zemmer konnte auf eine umfangreiche Tätigkeit zurückblicken. In der Corona-Pandemie belieferten Schützen und Marketenderinnen insgesamt vier Mal alle 77 Südtiroler Sozialeinrichtungen mit Desinfektionsmittel und Biozid. Es wurden unter anderem Zimmer in Seniorenwohnheimen desinfiziert und ausgeräumt, Gartenarbeiten erledigt, Geschenke ausgeliefert und Fahrdienste für die Zustellung von Mahlzeiten organisiert.In Zeiten wo im Lande alles still stand, fand der Südtiroler Schützenbund die Zeit um die Bundeskanzlei ins Kampill Center von Bozen zu übersiedeln.Mehrere verdiente Mitglieder wurden mit der Verdienstmedaille des SSB ausgezeichnet. Die Verdienstmedaille in Bronze erhielten Erwin Prosch (Meransen), Johannes Pfraumer (Kaltern), Verena Geier (Nals). Mit der Verdienstmedaille in Silber wurden geehrt: Andreas Rieder (Meransen), Dieter Sölva (Kaltern), Walter Bernard (Kaltern), Peter Villgrater (Taufers i.P.), Alexander Gruber (Aldein) und Jürgen Werth (Neumarkt).

