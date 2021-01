Südtirols Skinachwuchs eröffnet neue Rennpiste in Schnals

Rund 120 Jugendliche (U14/U16) aus den westlichen Landesteilen treten beim Rennen an, um wertvolle Punkte für den Landescup zu sammeln.„Es freut uns sehr, dass es Südtirols Skinachwuchs ist, der unsere neu homologierte Rennpiste einweiht“, so Stefan Hütter, Marketingverantwortlicher der Alpin Arena Schnals. “Das ganze Team und unsere Pistenarbeiter haben lange auf diesen Moment hingearbeitet und wir sind stolz, dass die Alpin Arena Schnals mit der Erneuerung von Lazaun um eine attraktive Piste reicher ist, die offiziell auch für Rennen genutzt werden kann.“ Hütter sehe es als schönes Signal in diesen Zeiten, dass Südtirols Skijugend voller Elan und Begeisterung für den Wintersport am Samstag an den Start gehe.Südtirols Skinachwuchs fährt jährlich in mehreren Einzelrennen um den Raiffeisen Grand Prix. Der Landeswintersportverband ist laufend bemüht, die heurige Rennserie an die Gegebenheiten anzupassen. So finden in diesem Jahr alle Einzelrennen unter genauer Einhaltung sämtlicher Sicherheitsmaßnahmen statt. Für die Schüler/innen werden mehrere Bezirksrennen ausgetragen, wohingegen bei den Zöglingen der landesweite Vergleich in Form der Landescuprennen im Vordergrund steht.Die Rennen finden aufgrund der Coronavirus-Pandemie unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.Mit dabei können Sie jedoch mit STOL on Tour sein. Wir zeigen nach der Veranstaltung die besten Bilder.

