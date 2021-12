Skiunfall in Sulden: 29-Jähriger mittelschwer verletzt

Ersten Informationen zufolge ist am Sonntagvormittag in der Nähe der Talstation der Seilbahnen Sulden ein 29-Jähriger beim Skifahren gestürzt. Wahrscheinlich bei einem Sprung mit den Skiern. Dabei erlitt der Mann ein Polytrauma.Der Notarzthubschrauber Pelikan 3 brachte den Verletzten in das Krankenhaus von Meran. Der Skifahrer musste nicht intubiert werden und war immer ansprechbar.Im Einsatz standen auch die Pistenrettung und das Weiße Kreuz Sulden.

