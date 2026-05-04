Sofort wurde die Rettungskette in Gang gesetzt. Gegen 22 Uhr wurden zwei Retter mit dem Rettungshubschrauber Pelikan 2 zum Einsatzort geflogen. Der Rettungseinsatz erwies sich aber als nicht einfach. Aufgrund von starkem Wind und Nebel musste der erste Rettungsversuch abgebrochen werden. <BR \/><BR \/>Zudem war eine Landung für den Helikopter in diesem steilen Gelände nicht möglich und die Winde konnte aufgrund des starken Windes nicht eingesetzt werden. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1308825_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein zweiter Rettungsversuch wurde unternommen. Die Retter wurden auf rund 3.500 Meter Meereshöhe gebracht und brachten die Bergsteiger, die inzwischen von 3.800 auf 3.700 Meter Meereshöhe abgestiegen waren, zum Hubschrauber.<BR \/><BR \/> Die Bergsteiger waren unterkühlt, ansonsten aber unversehrt. Dank des Einsatzes des Hubschrauberteams und der Bergrettung konnten die Bergsteiger aus ihrer Notlage gerettet werden. Der Einsatz war um 23 Uhr beendet.