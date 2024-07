Sulzberg: Gauner geben sich als Carabinieri aus

Im Visier der beiden Männer war eine 78-jährige Frau aus Peio geraten. Am Telefon erklärten die falschen Carabinieri der ahnungslosen Frau, ihre Tochter hätte einen Autounfall gehabt. Damit die Situation rasch geklärt werden könne, bräuchte die Tochter viel Bargeld, sollte dieses nicht ausreichen, könne die Frau auch Schmuck hergeben. Ein „Carabiniere“ würde Geld und Schmuck direkt abholen kommen, hieß es am Telefon.In diesem Moment wurde die Frau misstrauisch, denn bereits am Vormittag hatte sie Bargeld und Schmuck bereits an einen Mann übergeben und sie verständigte die Ordnungshüter und erstattete Anzeige. Gemeinsam mit den echten Carabinieri stellten sie den Gaunern eine Falle: Am Freitagvormittag folgte ein weitere Anruf der Übeltäter, sie forderten weitere 5000 Euro. Die Frau vereinbarte die Geldübergabe, ging zur Bank und beim Verlassen der Bank näherte sich ein 18-Jähriger, um das Geld zu kassieren. In diesem Moment schlug die Falle zu, die Carabinieri nahmen den jungen Mann fest, sein 51-jähriger Komplize, der im Auto daneben gewartet hatte, wurde ebenfalls festgenommen.Zudem wurden in Bergamo 2 weitere Personen festgenommen, sie hatten den Schmuck der Frau, sowie die Daten der Frau auf einem Zettel notiert.