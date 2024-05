Super-Stau-Wochenende erwartet

„Sehr hohes“ Verkehrsaufkommen auf A22

In Südtirol hat man sich, so weit es geht, auf den erwartbaren Ansturm vorbereitet, von dem es bereits gestern einen ersten Vorgeschmack gab. „Es kommt an diesem langen Wochenende einfach vieles zusammen. Wir haben daher vorsorglich alle Baustellen auf den Hauptverkehrsstraßen, bei denen es möglich war, abgebaut. So konnten beispielsweise die Asphaltierungsarbeiten auf der MeBo rechtzeitig abgeschlossen werden. Aber auch auf den anderen Hauptverkehrsachsen kann man ohne Hindernisse fahren“, berichtet Sicher, der damit rechnet, „dass das Verkehrsaufkommen in Südtirol in den nächsten Tagen extrem hoch sein wird“.Ähnlich schätzt man die Lage auch bei der Brennerautobahngesellschaft für die A22 ein. Für morgen rechnet man mit „sehr hohem“ Verkehrsaufkommen in Richtung Süden. „Wahrscheinlich schon ab 10 Uhr vormittags und dann bis in den Nachmittag hinein“, sagt A22-Präsident Hartmann Reichhalter. Autofahrer müssen sich in Richtung Süden auf der A22 in dieser Zeit auf eine Fahrtzeitverlängerung von bis zu 50 Prozent einstellen. Ähnliches erwartet man für den morgigen Freitag, immer in Richtung Süden.Samstag und Sonntag dürfte sich das Ganze in Richtung Norden umdrehen. „Und da kommt dann auch noch der Rückreiseverkehr der Pfingsturlauber dazu“, sagt der A22-Präsident. Zwischen 10 und 18 Uhr sei mit einer Verdopplung der Fahrzeit zu rechnen. Reichhalter rät: „Wer kann, sollte morgens oder abends fahren.“