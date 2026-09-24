Am 20. September nahmen Carabinieri der Station Wolkenstein die Ermittlungen gegen das Urlauberpaar auf. Die Inhaber eines örtlichen Supermarktes hatten sie verständigt. Kurz nach einem Diebstahl konnten die Beamten das Paar anhalten, heißt es in einer Aussendung der Carabinieri.<BR \/><BR \/> Als die Carabinieri sie zur Rede stellten, händigten die beiden die gestohlenen Waren freiwillig aus: Lebensmittel im Wert von rund 40 Euro.<BR \/><BR \/>Daraufhin werteten die Carabinieri die Aufnahmen der Überwachungskameras aus. Dabei stellten sie fest: Das Paar soll bereits am 17. und 19. September zugeschlagen haben. Dabei sollen Waren im Wert von weiteren 160 Euro gestohlen worden sein.<h3>\r\nWeitere gestohlene Waren bei Durchsuchung gefunden<\/h3>Bei einer weiteren Durchsuchung des Hotelzimmers des Paares in Canazei wurden die Ermittler fündig. Dort stellten sie Lebensmittel im Gesamtwert von rund 400 Euro sicher. Darunter befanden sich sowohl Waren, die aus dem Supermarkt in Wolkenstein stammen sollen, als auch weitere Lebensmittel, deren Herkunft es zu klären gilt.<BR \/><BR \/>Der 72-Jährige und die 67-Jährige wurden wegen erschwerten und fortgesetzten Diebstahls in Mittäterschaft bei der Staatsanwaltschaft Bozen angezeigt. <BR \/><BR \/>Ein Teil der sichergestellten Waren, die dem Supermarkt zugeordnet werden konnten, wurde zurückgebracht. Die übrigen Waren bleiben beschlagnahmt, bis ihre Herkunft geklärt werden kann.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri rufen Geschäftsinhaber dazu auf, verdächtige Beobachtungen, Unregelmäßigkeiten oder fehlende Waren umgehend zu melden.