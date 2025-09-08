Wie Supertramp auf ihrer Webseite bekannt gaben, hatte Davis mehr als zehn Jahre lang gegen ein Multiples Myelom gekämpft.<BR \/><BR \/>Geboren 1944 im englischen Swindon, entdeckte Rick schon früh seine Liebe zur Musik – ausgelöst durch Gene Krupas „Drummin’ Man“. Diese Leidenschaft für Jazz, Blues und Rock’n’Roll begleitete ihn ein Leben lang. Gemeinsam mit seinem Partner Roger Hodgson schrieb er Supertramps größte Hits, war die unverwechselbare Stimme und das Klavierherz der Band. Sein warmer Gesang und der charakteristische Klang auf dem Wurlitzer prägten das einzigartige Soundbild von Supertramp.<BR \/><BR \/>Abseits der Bühne war Rick für seine Herzlichkeit, seine Widerstandskraft und seine tiefe Verbundenheit zu seiner Frau Sue bekannt, mit der er über fünf Jahrzehnte sein Leben teilte. Nachdem gesundheitliche Probleme ihn vom Touren mit Supertramp abhielten, trat er mit Freunden aus seiner Heimat als „Ricky and the Rockets“ auf.<BR \/><BR \/>Ricks Musik und Vermächtnis inspirieren bis heute und sind der Beweis dafür, dass große Songs niemals sterben – sie leben weiter.